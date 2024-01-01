10 ريال عماني إلى روبية سريلانكي

تحويل OMR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

10 omr
7,785.89 lkr

ر.ع.1.000 OMR = Sr778.6 LKR

Mid-market exchange rate at 12:50
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OMR إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2611.511.6510.94721.491
1 GBP1.1811.312110.0831.7821.9491.11825.367
1 USD0.90.762183.9021.3581.4850.85219.334
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / روبية سريلانكية
1 OMR٧٧٨٫٥٨٩٠٠ LKR
5 OMR٣٬٨٩٢٫٩٤٥٠٠ LKR
10 OMR٧٬٧٨٥٫٨٩٠٠٠ LKR
20 OMR١٥٬٥٧١٫٧٨٠٠٠ LKR
50 OMR٣٨٬٩٢٩٫٤٥٠٠٠ LKR
100 OMR٧٧٬٨٥٨٫٩٠٠٠٠ LKR
250 OMR١٩٤٬٦٤٧٫٢٥٠٠٠ LKR
500 OMR٣٨٩٬٢٩٤٫٥٠٠٠٠ LKR
1000 OMR٧٧٨٬٥٨٩٫٠٠٠٠٠ LKR
2000 OMR١٬٥٥٧٬١٧٨٫٠٠٠٠٠ LKR
5000 OMR٣٬٨٩٢٬٩٤٥٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 OMR٧٬٧٨٥٬٨٩٠٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الريال العماني
1 LKR٠٫٠٠١٢٨ OMR
5 LKR٠٫٠٠٦٤٢ OMR
10 LKR٠٫٠١٢٨٤ OMR
20 LKR٠٫٠٢٥٦٩ OMR
50 LKR٠٫٠٦٤٢٢ OMR
100 LKR٠٫١٢٨٤٤ OMR
250 LKR٠٫٣٢١٠٩ OMR
500 LKR٠٫٦٤٢١٩ OMR
1000 LKR١٫٢٨٤٣٨ OMR
2000 LKR٢٫٥٦٨٧٦ OMR
5000 LKR٦٫٤٢١٩٠ OMR
10000 LKR١٢٫٨٤٣٨٠ OMR