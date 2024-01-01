1 ريال عماني إلى جنيه مانكس

تحويل OMR إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1 omr
1.98 imp

ر.ع.1.000 OMR = £1.980 IMP

Mid-market exchange rate at 12:24
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OMR إلى IMP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2541.511.6520.94821.52
1 GBP1.1811.312110.0841.7831.951.11825.403
1 USD0.90.762183.8991.3591.4860.85219.361
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / جنيه جزيرة مان
1 OMR١٫٩٧٩٧٥ IMP
5 OMR٩٫٨٩٨٧٥ IMP
10 OMR١٩٫٧٩٧٥٠ IMP
20 OMR٣٩٫٥٩٥٠٠ IMP
50 OMR٩٨٫٩٨٧٥٠ IMP
100 OMR١٩٧٫٩٧٥٠٠ IMP
250 OMR٤٩٤٫٩٣٧٥٠ IMP
500 OMR٩٨٩٫٨٧٥٠٠ IMP
1000 OMR١٬٩٧٩٫٧٥٠٠٠ IMP
2000 OMR٣٬٩٥٩٫٥٠٠٠٠ IMP
5000 OMR٩٬٨٩٨٫٧٥٠٠٠ IMP
10000 OMR١٩٬٧٩٧٫٥٠٠٠٠ IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / الريال العماني
1 IMP٠٫٥٠٥١١ OMR
5 IMP٢٫٥٢٥٥٧ OMR
10 IMP٥٫٠٥١١٣ OMR
20 IMP١٠٫١٠٢٢٦ OMR
50 IMP٢٥٫٢٥٥٦٥ OMR
100 IMP٥٠٫٥١١٣٠ OMR
250 IMP١٢٦٫٢٧٨٢٥ OMR
500 IMP٢٥٢٫٥٥٦٥٠ OMR
1000 IMP٥٠٥٫١١٣٠٠ OMR
2000 IMP١٬٠١٠٫٢٢٦٠٠ OMR
5000 IMP٢٬٥٢٥٫٥٦٥٠٠ OMR
10000 IMP٥٬٠٥١٫١٣٠٠٠ OMR