1 كرونة نروجية إلى دالاسي غامبي

تحويل NOK إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

1 nok
6.47 gmd

kr1.000 NOK = D6.466 GMD

Mid-market exchange rate at 03:53
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NOK إلى GMD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8870.76310.2311,339.083.8526.708
1 EUR1.112193.3150.84911.3811,489.594.2857.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9630.0460.08
1 GBP1.311.178109.9113.4031,754.335.0468.787

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Gambian Dalasi
1 NOK٦٫٤٦٦١١ GMD
5 NOK٣٢٫٣٣٠٥٥ GMD
10 NOK٦٤٫٦٦١١٠ GMD
20 NOK١٢٩٫٣٢٢٢٠ GMD
50 NOK٣٢٣٫٣٠٥٥٠ GMD
100 NOK٦٤٦٫٦١١٠٠ GMD
250 NOK١٬٦١٦٫٥٢٧٥٠ GMD
500 NOK٣٬٢٣٣٫٠٥٥٠٠ GMD
1000 NOK٦٬٤٦٦٫١١٠٠٠ GMD
2000 NOK١٢٬٩٣٢٫٢٢٠٠٠ GMD
5000 NOK٣٢٬٣٣٠٫٥٥٠٠٠ GMD
10000 NOK٦٤٬٦٦١٫١٠٠٠٠ GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / كروني نرويجي
1 GMD٠٫١٥٤٦٥ NOK
5 GMD٠٫٧٧٣٢٧ NOK
10 GMD١٫٥٤٦٥٣ NOK
20 GMD٣٫٠٩٣٠٦ NOK
50 GMD٧٫٧٣٢٦٥ NOK
100 GMD١٥٫٤٦٥٣٠ NOK
250 GMD٣٨٫٦٦٣٢٥ NOK
500 GMD٧٧٫٣٢٦٥٠ NOK
1000 GMD١٥٤٫٦٥٣٠٠ NOK
2000 GMD٣٠٩٫٣٠٦٠٠ NOK
5000 GMD٧٧٣٫٢٦٥٠٠ NOK
10000 GMD١٬٥٤٦٫٥٣٠٠٠ NOK