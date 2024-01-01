الكرون النرويجي إلى البيزو الأرجنتيني Historical Exchange Rates

Welcome to the الكرون النرويجي إلى البيزو الأرجنتيني history summary. This is the الكرون النرويجي (NOK) إلى البيزو الأرجنتيني (ARS) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NOK and ARS historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.

1,000 nok
89,313.60 ars

kr1.000 NOK = $89.31 ARS

Mid-market exchange rate at ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤
Wise

Save when you send money abroad

NOK إلى ARS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

الكرون النرويجي إلى البيزو الأرجنتيني exchange rate history

The exchange rate for الكرون النرويجي إلى البيزو الأرجنتيني is currently ٨٩٫٣١٤ today, reflecting a -0.385% change since yesterday. Over the past week, the value of الكرون النرويجي has remained relatively stable, with a 1.905% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of الكرون النرويجي إلى البيزو الأرجنتيني has fluctuated between a high of ٨٩٫٩٥٨ on 20-08-2024 and a low of ٨٧٫٥٧٠ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-08-2024, with a 0.432% increase in value.

Top currencies on ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.9210.76310.2311,339.163.8516.707
1 EUR1.113193.3670.84911.3821,489.884.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9570.0460.08
1 GBP1.311.178109.962113.4051,754.75.0468.787

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.

Frequently asked questions (FAQs) about the rate