5000 رينغيت ماليزي إلى بانغا تونغي

تحويل MYR إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 myr
2,502.85 top

1.00000 MYR = 0.50057 TOP

Mid-market exchange rate at 00:10
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.343851.5318682.8480.92230.7898271.3553556.1099
1 SGD0.74413111.1399161.64970.6863090.5877351.0085641.7531
1 AUD0.65280.877265154.08320.6020750.5155990.88477236.6285
1 INR0.01207030.01622070.0184910.01113240.009533450.01635950.677263

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Tongan Paʻanga
1 MYR0.50057 TOP
5 MYR2.50285 TOP
10 MYR5.00569 TOP
20 MYR10.01138 TOP
50 MYR25.02845 TOP
100 MYR50.05690 TOP
250 MYR125.14225 TOP
500 MYR250.28450 TOP
1000 MYR500.56900 TOP
2000 MYR1001.13800 TOP
5000 MYR2502.84500 TOP
10000 MYR5005.69000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / رينغيت ماليزي
1 TOP1.99773 MYR
5 TOP9.98865 MYR
10 TOP19.97730 MYR
20 TOP39.95460 MYR
50 TOP99.88650 MYR
100 TOP199.77300 MYR
250 TOP499.43250 MYR
500 TOP998.86500 MYR
1000 TOP1997.73000 MYR
2000 TOP3995.46000 MYR
5000 TOP9988.65000 MYR
10000 TOP19977.30000 MYR