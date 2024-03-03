1 رينغيت ماليزي إلى ليف بلغاري

تحويل MYR إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1 myr
0.38 bgn

1.00000 MYR = 0.38029 BGN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.344251.5323382.84380.922550.7902331.355556.0425
1 SGD0.74390911.1399261.62830.6862630.5878611.0083741.6905
1 AUD0.65260.877258154.06390.602030.5157060.88459936.5733
1 INR0.01207090.01622630.018496610.01113550.009538830.01636210.676484

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / لياف بلغاري
1 MYR0.38029 BGN
5 MYR1.90148 BGN
10 MYR3.80295 BGN
20 MYR7.60590 BGN
50 MYR19.01475 BGN
100 MYR38.02950 BGN
250 MYR95.07375 BGN
500 MYR190.14750 BGN
1000 MYR380.29500 BGN
2000 MYR760.59000 BGN
5000 MYR1901.47500 BGN
10000 MYR3802.95000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / رينغيت ماليزي
1 BGN2.62954 MYR
5 BGN13.14770 MYR
10 BGN26.29540 MYR
20 BGN52.59080 MYR
50 BGN131.47700 MYR
100 BGN262.95400 MYR
250 BGN657.38500 MYR
500 BGN1314.77000 MYR
1000 BGN2629.54000 MYR
2000 BGN5259.08000 MYR
5000 BGN13147.70000 MYR
10000 BGN26295.40000 MYR