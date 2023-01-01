10 بيزو مكسيكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MXN إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ mxn
١٢٫٩٦ czk

1.00000 MXN = 1.29559 CZK

Mid-market exchange rate at 13:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857151.077789.89471.463191.633370.943418.7952
1 GBP1.1666611.2573104.8761.707041.905581.1006221.9274
1 USD0.92790.795355183.41351.35771.515610.875417.4401
1 INR0.01112410.009535090.011988510.01627670.01816990.01049470.20908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MXN1.29559 CZK
5 MXN6.47795 CZK
10 MXN12.95590 CZK
20 MXN25.91180 CZK
50 MXN64.77950 CZK
100 MXN129.55900 CZK
250 MXN323.89750 CZK
500 MXN647.79500 CZK
1000 MXN1295.59000 CZK
2000 MXN2591.18000 CZK
5000 MXN6477.95000 CZK
10000 MXN12955.90000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Mexican Peso
1 CZK0.77185 MXN
5 CZK3.85923 MXN
10 CZK7.71846 MXN
20 CZK15.43692 MXN
50 CZK38.59230 MXN
100 CZK77.18460 MXN
250 CZK192.96150 MXN
500 CZK385.92300 MXN
1000 CZK771.84600 MXN
2000 CZK1543.69200 MXN
5000 CZK3859.23000 MXN
10000 CZK7718.46000 MXN