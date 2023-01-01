5 بيزو مكسيكي إلى درام أرميني

تحويل MXN إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

5 mxn
115.82 amd

1.00000 MXN = 23.16470 AMD

Mid-market exchange rate at 12:22
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92731.3579583.39250.7949440.874751.514124.90095
1 EUR1.078411.4644189.93050.85730.94341.632835.28518
1 CAD0.7364040.682867161.41060.58540.644171.1153.60908
1 INR0.01199150.01111970.016283810.009532560.01048960.01815650.0587697

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / درام أرمينية
1 MXN23.16470 AMD
5 MXN115.82350 AMD
10 MXN231.64700 AMD
20 MXN463.29400 AMD
50 MXN1158.23500 AMD
100 MXN2316.47000 AMD
250 MXN5791.17500 AMD
500 MXN11582.35000 AMD
1000 MXN23164.70000 AMD
2000 MXN46329.40000 AMD
5000 MXN115823.50000 AMD
10000 MXN231647.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Mexican Peso
1 AMD0.04317 MXN
5 AMD0.21585 MXN
10 AMD0.43169 MXN
20 AMD0.86338 MXN
50 AMD2.15846 MXN
100 AMD4.31692 MXN
250 AMD10.79230 MXN
500 AMD21.58460 MXN
1000 AMD43.16920 MXN
2000 AMD86.33840 MXN
5000 AMD215.84600 MXN
10000 AMD431.69200 MXN