روبية موريشية إلى زلوتي بولندي

تحويل MUR إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٩٦٫٩٥ pln

1.00000 MUR = 0.09695 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:15 UTC
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MUR إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.437111.661550.964818.3707
1GBP1.1528711.2293102.1881.656791.915541.1122921.179
1USD0.93780.813471183.1271.347751.558240.904817.2285
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621310.01874530.01088460.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الزلوتي البولندي
1 MUR0.09695 PLN
5 MUR0.48477 PLN
10 MUR0.96953 PLN
20 MUR1.93906 PLN
50 MUR4.84765 PLN
100 MUR9.69530 PLN
250 MUR24.23825 PLN
500 MUR48.47650 PLN
1000 MUR96.95300 PLN
2000 MUR193.90600 PLN
5000 MUR484.76500 PLN
10000 MUR969.53000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Mauritian Rupee
1 PLN10.31430 MUR
5 PLN51.57150 MUR
10 PLN103.14300 MUR
20 PLN206.28600 MUR
50 PLN515.71500 MUR
100 PLN1031.43000 MUR
250 PLN2578.57500 MUR
500 PLN5157.15000 MUR
1000 PLN10314.30000 MUR
2000 PLN20628.60000 MUR
5000 PLN51571.50000 MUR
10000 PLN103143.00000 MUR