روبية موريشية إلى كيات ميانماري

تحويل MUR إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٤٧٬٠٣٢٫٥٠ mmk

1.00000 MUR = 47.03250 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0661588.62591.437011.661450.964418.3708
1GBP1.1530711.2293102.1881.656911.915691.1120221.1821
1USD0.937950.813471183.1271.347851.558360.904617.231
1INR0.01128340.009785880.012029810.01621430.01874670.01088210.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Myanma Kyat
1 MUR47.03250 MMK
5 MUR235.16250 MMK
10 MUR470.32500 MMK
20 MUR940.65000 MMK
50 MUR2351.62500 MMK
100 MUR4703.25000 MMK
250 MUR11758.12500 MMK
500 MUR23516.25000 MMK
1000 MUR47032.50000 MMK
2000 MUR94065.00000 MMK
5000 MUR235162.50000 MMK
10000 MUR470325.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Mauritian Rupee
1 MMK0.02126 MUR
5 MMK0.10631 MUR
10 MMK0.21262 MUR
20 MMK0.42524 MUR
50 MMK1.06310 MUR
100 MMK2.12619 MUR
250 MMK5.31548 MUR
500 MMK10.63095 MUR
1000 MMK21.26190 MUR
2000 MMK42.52380 MUR
5000 MMK106.30950 MUR
10000 MMK212.61900 MUR