أوقية موريتانية إلى كيات ميانماري

تحويل MRU إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٥٥٬١٩٧٫٨٠ mmk

1.00000 MRU = 55.19780 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:57 UTC
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MRU إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.66170.964118.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916441.1118721.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.558970.904517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.01875410.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Myanma Kyat
1 MRU55.19780 MMK
5 MRU275.98900 MMK
10 MRU551.97800 MMK
20 MRU1103.95600 MMK
50 MRU2759.89000 MMK
100 MRU5519.78000 MMK
250 MRU13799.45000 MMK
500 MRU27598.90000 MMK
1000 MRU55197.80000 MMK
2000 MRU110395.60000 MMK
5000 MRU275989.00000 MMK
10000 MRU551978.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Mauritanian Ouguiya
1 MMK0.01812 MRU
5 MMK0.09058 MRU
10 MMK0.18117 MRU
20 MMK0.36233 MRU
50 MMK0.90583 MRU
100 MMK1.81167 MRU
250 MMK4.52917 MRU
500 MMK9.05835 MRU
1000 MMK18.11670 MRU
2000 MMK36.23340 MRU
5000 MMK90.58350 MRU
10000 MMK181.16700 MRU