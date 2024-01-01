20 باتاكا ماكاوية إلى روبل روسي

تحويل MOP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

20 mop
227.55 rub

1.00000 MOP = 11.37730 RUB

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese patacas

MOP إلى AED

MOP إلى USD

MOP إلى NGN

MOP إلى INR

MOP إلى GBP

MOP إلى CNY

MOP إلى CAD

MOP إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Macanese Pataca / الروبل الروسي
1 MOP11.37730 RUB
5 MOP56.88650 RUB
10 MOP113.77300 RUB
20 MOP227.54600 RUB
50 MOP568.86500 RUB
100 MOP1137.73000 RUB
250 MOP2844.32500 RUB
500 MOP5688.65000 RUB
1000 MOP11377.30000 RUB
2000 MOP22754.60000 RUB
5000 MOP56886.50000 RUB
10000 MOP113773.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Macanese Pataca
1 RUB0.08789 MOP
5 RUB0.43947 MOP
10 RUB0.87895 MOP
20 RUB1.75789 MOP
50 RUB4.39473 MOP
100 RUB8.78946 MOP
250 RUB21.97365 MOP
500 RUB43.94730 MOP
1000 RUB87.89460 MOP
2000 RUB175.78920 MOP
5000 RUB439.47300 MOP
10000 RUB878.94600 MOP