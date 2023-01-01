باتاكا ماكاوية إلى روبل روسي

تحويل MOP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
١١٬٨١٢٫١٠ rub

1.00000 MOP = 11.81210 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 21:45 UTC
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MOP إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.66170.964218.3676
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916521.1120521.1842
1USD0.93820.813438183.1271.347951.558970.904617.232
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.01875410.01088210.207297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الروبل الروسي
1 MOP11.81210 RUB
5 MOP59.06050 RUB
10 MOP118.12100 RUB
20 MOP236.24200 RUB
50 MOP590.60500 RUB
100 MOP1181.21000 RUB
250 MOP2953.02500 RUB
500 MOP5906.05000 RUB
1000 MOP11812.10000 RUB
2000 MOP23624.20000 RUB
5000 MOP59060.50000 RUB
10000 MOP118121.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Macanese Pataca
1 RUB0.08466 MOP
5 RUB0.42329 MOP
10 RUB0.84659 MOP
20 RUB1.69317 MOP
50 RUB4.23293 MOP
100 RUB8.46586 MOP
250 RUB21.16465 MOP
500 RUB42.32930 MOP
1000 RUB84.65860 MOP
2000 RUB169.31720 MOP
5000 RUB423.29300 MOP
10000 RUB846.58600 MOP