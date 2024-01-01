5000 توغروغ منغولي إلى ين ياباني

تحويل MNT إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mnt
222 jpy

1.00000 MNT = 0.04440 JPY

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / ين ياباني
1 MNT0.04440 JPY
5 MNT0.22200 JPY
10 MNT0.44400 JPY
20 MNT0.88799 JPY
50 MNT2.21998 JPY
100 MNT4.43996 JPY
250 MNT11.09990 JPY
500 MNT22.19980 JPY
1000 MNT44.39960 JPY
2000 MNT88.79920 JPY
5000 MNT221.99800 JPY
10000 MNT443.99600 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / التوغروغ المنغولي
100 JPY2252.27000 MNT
1000 JPY22522.70000 MNT
1500 JPY33784.05000 MNT
2000 JPY45045.40000 MNT
3000 JPY67568.10000 MNT
5000 JPY112613.50000 MNT
5400 JPY121622.58000 MNT
10000 JPY225227.00000 MNT
15000 JPY337840.50000 MNT
20000 JPY450454.00000 MNT
25000 JPY563067.50000 MNT
30000 JPY675681.00000 MNT