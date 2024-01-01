5 كيات ميانماري إلى بانغا تونغي

تحويل MMK إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

5 mmk
0.01 top

1.00000 MMK = 0.00111 TOP

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Tongan Paʻanga
1 MMK0.00111 TOP
5 MMK0.00553 TOP
10 MMK0.01107 TOP
20 MMK0.02214 TOP
50 MMK0.05535 TOP
100 MMK0.11070 TOP
250 MMK0.27675 TOP
500 MMK0.55350 TOP
1000 MMK1.10700 TOP
2000 MMK2.21400 TOP
5000 MMK5.53500 TOP
10000 MMK11.07000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / Myanma Kyat
1 TOP903.34400 MMK
5 TOP4516.72000 MMK
10 TOP9033.44000 MMK
20 TOP18066.88000 MMK
50 TOP45167.20000 MMK
100 TOP90334.40000 MMK
250 TOP225836.00000 MMK
500 TOP451672.00000 MMK
1000 TOP903344.00000 MMK
2000 TOP1806688.00000 MMK
5000 TOP4516720.00000 MMK
10000 TOP9033440.00000 MMK