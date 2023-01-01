دينار مقدوني إلى روبل روسي

تحويل MKD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
1644.36 rub

1.00000 MKD = 1.64436 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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MKD إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065988.60511.437261.660540.963818.3681
1GBP1.15411.23005102.251.65861.916261.1122321.1968
1USD0.93820.812975183.1271.34841.557880.904217.2325
1INR0.0112860.009779920.012029810.0162210.01874090.01087730.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الروبل الروسي
1 MKD1.64436 RUB
5 MKD8.22180 RUB
10 MKD16.44360 RUB
20 MKD32.88720 RUB
50 MKD82.21800 RUB
100 MKD164.43600 RUB
250 MKD411.09000 RUB
500 MKD822.18000 RUB
1000 MKD1644.36000 RUB
2000 MKD3288.72000 RUB
5000 MKD8221.80000 RUB
10000 MKD16443.60000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / دينار مقدوني
1 RUB0.60814 MKD
5 RUB3.04070 MKD
10 RUB6.08141 MKD
20 RUB12.16282 MKD
50 RUB30.40705 MKD
100 RUB60.81410 MKD
250 RUB152.03525 MKD
500 RUB304.07050 MKD
1000 RUB608.14100 MKD
2000 RUB1216.28200 MKD
5000 RUB3040.70500 MKD
10000 RUB6081.41000 MKD