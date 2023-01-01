دينار مقدوني إلى كيات ميانماري

تحويل MKD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
36272.60 mmk

1.00000 MKD = 36.27260 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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MKD إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066188.61421.437421.661760.9643518.3721
1GBP1.1532711.2295102.1961.657731.916451.1121621.188
1USD0.9380.813339183.121.34831.558720.9045517.233
1INR0.01128490.009785110.012030810.01622110.01875270.01088250.207327

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Myanma Kyat
1 MKD36.27260 MMK
5 MKD181.36300 MMK
10 MKD362.72600 MMK
20 MKD725.45200 MMK
50 MKD1813.63000 MMK
100 MKD3627.26000 MMK
250 MKD9068.15000 MMK
500 MKD18136.30000 MMK
1000 MKD36272.60000 MMK
2000 MKD72545.20000 MMK
5000 MKD181363.00000 MMK
10000 MKD362726.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / دينار مقدوني
1 MMK0.02757 MKD
5 MMK0.13784 MKD
10 MMK0.27569 MKD
20 MMK0.55138 MKD
50 MMK1.37845 MKD
100 MMK2.75690 MKD
250 MMK6.89225 MKD
500 MMK13.78450 MKD
1000 MMK27.56900 MKD
2000 MMK55.13800 MKD
5000 MMK137.84500 MKD
10000 MMK275.69000 MKD