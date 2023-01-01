ليرة لبنانية إلى روبل بيلاروسي

تحويل LBP إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.17 byn

1.00000 LBP = 0.00017 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:1 UTC
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LBP إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.06688.60591.436061.660570.9637518.3156
1GBP1.1528711.22895102.151.655581.91441.1110821.1153
1USD0.93810.813703183.121.347151.557750.904117.1816
1INR0.01128590.009789490.012030810.01620730.0187410.0108770.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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LBP إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الروبل البيلاروسي
1 LBP0.00017 BYN
5 LBP0.00084 BYN
10 LBP0.00168 BYN
20 LBP0.00336 BYN
50 LBP0.00840 BYN
100 LBP0.01679 BYN
250 LBP0.04198 BYN
500 LBP0.08397 BYN
1000 LBP0.16794 BYN
2000 LBP0.33588 BYN
5000 LBP0.83969 BYN
10000 LBP1.67938 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / جنيه لبناني
1 BYN5954.58000 LBP
5 BYN29772.90000 LBP
10 BYN59545.80000 LBP
20 BYN119091.60000 LBP
50 BYN297729.00000 LBP
100 BYN595458.00000 LBP
250 BYN1488645.00000 LBP
500 BYN2977290.00000 LBP
1000 BYN5954580.00000 LBP
2000 BYN11909160.00000 LBP
5000 BYN29772900.00000 LBP
10000 BYN59545800.00000 LBP