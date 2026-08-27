سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 48.8455 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.112% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.098% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 48.9688 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 48.7926 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.252%.