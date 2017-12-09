دينار كويتي إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل KWD إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
2017810 xaf

1.00000 KWD = 2017.81000 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:13 UTC
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KWD إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436691.660290.963718.3091
1GBP1.15311.2302102.2721.656591.914411.1111521.1115
1USD0.93730.812876183.13451.34661.556180.903317.161
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619780.01871880.01086550.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دينار كويتي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / فرنك فرنك بيك
1 KWD2017.81000 XAF
5 KWD10089.05000 XAF
10 KWD20178.10000 XAF
20 KWD40356.20000 XAF
50 KWD100890.50000 XAF
100 KWD201781.00000 XAF
250 KWD504452.50000 XAF
500 KWD1008905.00000 XAF
1000 KWD2017810.00000 XAF
2000 KWD4035620.00000 XAF
5000 KWD10089050.00000 XAF
10000 KWD20178100.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Kuwaiti Dinar
1 XAF0.00050 KWD
5 XAF0.00248 KWD
10 XAF0.00496 KWD
20 XAF0.00991 KWD
50 XAF0.02478 KWD
100 XAF0.04956 KWD
250 XAF0.12390 KWD
500 XAF0.24779 KWD
1000 XAF0.49559 KWD
2000 XAF0.99117 KWD
5000 XAF2.47793 KWD
10000 XAF4.95587 KWD