20 دينار كويتي إلى غواراني باراغواي
حوّل KWD إلى PYG بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى PYG،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى PYG متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى PYG اليوم
|KWD
|PYG
|1 KWD
|19,366 PYG
|5 KWD
|96,831 PYG
|10 KWD
|193,661 PYG
|20 KWD
|387,322 PYG
|50 KWD
|968,305 PYG
|100 KWD
|1,936,610 PYG
|250 KWD
|4,841,525 PYG
|500 KWD
|9,683,050 PYG
|1000 KWD
|19,366,100 PYG
|2000 KWD
|38,732,200 PYG
|5000 KWD
|96,830,500 PYG
|10000 KWD
|193,661,000 PYG
|PYG
|KWD
|1 PYG
|0.000 KWD
|5 PYG
|0.000 KWD
|10 PYG
|0.001 KWD
|20 PYG
|0.001 KWD
|50 PYG
|0.003 KWD
|100 PYG
|0.005 KWD
|250 PYG
|0.013 KWD
|500 PYG
|0.026 KWD
|1000 PYG
|0.052 KWD
|2000 PYG
|0.103 KWD
|5000 PYG
|0.258 KWD
|10000 PYG
|0.516 KWD