سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدولار الفيجي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدولار الفيجي حاليًا 7.19806 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.044% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.123% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدولار الفيجي بين أعلى مستوى 7.22194 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 7.17982 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.341%.