500,000,000 وون كوري جنوبي إلى فرنك رواندي
حوّل KRW إلى RWF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
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لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KRW إلى RWF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى RWF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KRW إلى RWF اليوم
|KRW
|RWF
|1000 KRW
|1,066 RWF
|2000 KRW
|2,132 RWF
|5000 KRW
|5,330 RWF
|10000 KRW
|10,660 RWF
|20000 KRW
|21,321 RWF
|30000 KRW
|31,981 RWF
|40000 KRW
|42,641 RWF
|50000 KRW
|53,302 RWF
|60000 KRW
|63,962 RWF
|45000000 KRW
|47,971,350 RWF
|75000000 KRW
|79,952,250 RWF
|78000000 KRW
|83,150,340 RWF
|100000000 KRW
|106,603,000 RWF
|330000000 KRW
|351,789,900 RWF
|500000000 KRW
|533,015,000 RWF
|1800000000 KRW
|1,918,854,000 RWF
|1900000000 KRW
|2,025,457,000 RWF
|10000000000 KRW
|10,660,300,000 RWF
|15200000000 KRW
|16,203,656,000 RWF
|36100000000 KRW
|38,483,683,000 RWF
|45600000000 KRW
|48,610,968,000 RWF
|RWF
|KRW
|1 RWF
|1 KRW
|5 RWF
|5 KRW
|10 RWF
|9 KRW
|20 RWF
|19 KRW
|50 RWF
|47 KRW
|100 RWF
|94 KRW
|250 RWF
|235 KRW
|500 RWF
|469 KRW
|1000 RWF
|938 KRW
|2000 RWF
|1,876 KRW
|5000 RWF
|4,690 KRW
|10000 RWF
|9,381 KRW