78,000,000 وون كوري جنوبي إلى روبية نيبالية

حوّل KRW إلى NPR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.1106 NPR

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى NPR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى NPR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى NPR اليوم

KRWNPR
1000 KRW110.60 NPR
2000 KRW221.19 NPR
5000 KRW552.98 NPR
10000 KRW1,105.95 NPR
20000 KRW2,211.90 NPR
30000 KRW3,317.85 NPR
40000 KRW4,423.80 NPR
50000 KRW5,529.75 NPR
60000 KRW6,635.70 NPR
45000000 KRW4,976,775 NPR
75000000 KRW8,294,625 NPR
78000000 KRW8,626,410 NPR
100000000 KRW11,059,500 NPR
330000000 KRW36,496,350 NPR
500000000 KRW55,297,500 NPR
1800000000 KRW199,071,000 NPR
1900000000 KRW210,130,500 NPR
10000000000 KRW1,105,950,000 NPR
15200000000 KRW1,681,044,000 NPR
36100000000 KRW3,992,479,500 NPR
45600000000 KRW5,043,132,000 NPR
NPRKRW
1 NPR9 KRW
5 NPR45 KRW
10 NPR90 KRW
20 NPR181 KRW
50 NPR452 KRW
100 NPR904 KRW
250 NPR2,261 KRW
500 NPR4,521 KRW
1000 NPR9,042 KRW
2000 NPR18,084 KRW
5000 NPR45,210 KRW
10000 NPR90,420 KRW

الأسئلة الشائعة