1,800,000,000 وون كوري جنوبي إلى بيزو مكسيكي

حوّل KRW إلى MXN بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.01224 MXN

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    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى MXN،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى MXN متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى MXN اليوم

KRWMXN
1000 KRW12.24 MXN
2000 KRW24.48 MXN
5000 KRW61.20 MXN
10000 KRW122.39 MXN
20000 KRW244.79 MXN
30000 KRW367.18 MXN
40000 KRW489.58 MXN
50000 KRW611.97 MXN
60000 KRW734.36 MXN
45000000 KRW550,773 MXN
75000000 KRW917,955 MXN
78000000 KRW954,673.20 MXN
100000000 KRW1,223,940 MXN
330000000 KRW4,039,002.00 MXN
500000000 KRW6,119,700 MXN
1800000000 KRW22,030,920 MXN
1900000000 KRW23,254,860 MXN
10000000000 KRW122,394,000.00 MXN
15200000000 KRW186,038,880 MXN
36100000000 KRW441,842,340 MXN
45600000000 KRW558,116,640 MXN
MXNKRW
1 MXN82 KRW
5 MXN409 KRW
10 MXN817 KRW
20 MXN1,634 KRW
50 MXN4,085 KRW
100 MXN8,170 KRW
250 MXN20,426 KRW
500 MXN40,852 KRW
1000 MXN81,704 KRW
2000 MXN163,407 KRW
5000 MXN408,518 KRW
10000 MXN817,035 KRW

الأسئلة الشائعة