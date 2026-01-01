60,000 وون كوري جنوبي إلى توغروغ منغولي

حوّل KRW إلى MNT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 2.596 MNT

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى MNT،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى MNT متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أسعار الصرف من KRW إلى MNT اليوم

KRWMNT
1000 KRW2,596.13 MNT
2000 KRW5,192.26 MNT
5000 KRW12,980.65 MNT
10000 KRW25,961.30 MNT
20000 KRW51,922.60 MNT
30000 KRW77,883.90 MNT
40000 KRW103,845.20 MNT
50000 KRW129,806.50 MNT
60000 KRW155,767.80 MNT
45000000 KRW116,825,850 MNT
75000000 KRW194,709,750 MNT
78000000 KRW202,498,140 MNT
100000000 KRW259,613,000 MNT
330000000 KRW856,722,900 MNT
500000000 KRW1,298,065,000 MNT
1800000000 KRW4,673,034,000 MNT
1900000000 KRW4,932,647,000 MNT
10000000000 KRW25,961,300,000 MNT
15200000000 KRW39,461,176,000 MNT
36100000000 KRW93,720,293,000 MNT
45600000000 KRW118,383,528,000 MNT
MNTKRW
1 MNT0 KRW
5 MNT2 KRW
10 MNT4 KRW
20 MNT8 KRW
50 MNT19 KRW
100 MNT39 KRW
250 MNT96 KRW
500 MNT193 KRW
1000 MNT385 KRW
2000 MNT770 KRW
5000 MNT1,926 KRW
10000 MNT3,852 KRW

الأسئلة الشائعة