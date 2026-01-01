75,000,000 وون كوري جنوبي إلى دينار كويتي

حوّل KRW إلى KWD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.0002215 KWD

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى KWD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى KWD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى KWD اليوم

KRWKWD
1000 KRW0.222 KWD
2000 KRW0.443 KWD
5000 KRW1.108 KWD
10000 KRW2.215 KWD
20000 KRW4.431 KWD
30000 KRW6.646 KWD
40000 KRW8.862 KWD
50000 KRW11.077 KWD
60000 KRW13.293 KWD
45000000 KRW9,969.480 KWD
75000000 KRW16,615.800 KWD
78000000 KRW17,280.432 KWD
100000000 KRW22,154.400 KWD
330000000 KRW73,109.520 KWD
500000000 KRW110,772 KWD
1800000000 KRW398,779.200 KWD
1900000000 KRW420,933.600 KWD
10000000000 KRW2,215,440 KWD
15200000000 KRW3,367,468.800 KWD
36100000000 KRW7,997,738.400 KWD
45600000000 KRW10,102,406.400 KWD
KWDKRW
1 KWD4,514 KRW
5 KWD22,569 KRW
10 KWD45,138 KRW
20 KWD90,275 KRW
50 KWD225,689 KRW
100 KWD451,377 KRW
250 KWD1,128,443 KRW
500 KWD2,256,885 KRW
1000 KWD4,513,770 KRW
2000 KWD9,027,540 KRW
5000 KWD22,568,850 KRW
10000 KWD45,137,700 KRW

الأسئلة الشائعة