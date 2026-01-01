1,800,000,000 وون كوري جنوبي إلى جنيه جيرزي

حوّل KRW إلى JEP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.0005311 JEP

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى JEP،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى JEP متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى JEP اليوم

KRWJEP
1000 KRW0.53 JEP
2000 KRW1.06 JEP
5000 KRW2.66 JEP
10000 KRW5.31 JEP
20000 KRW10.62 JEP
30000 KRW15.93 JEP
40000 KRW21.24 JEP
50000 KRW26.55 JEP
60000 KRW31.86 JEP
45000000 KRW23,898.33 JEP
75000000 KRW39,830.55 JEP
78000000 KRW41,423.77 JEP
100000000 KRW53,107.40 JEP
330000000 KRW175,254.42 JEP
500000000 KRW265,537 JEP
1800000000 KRW955,933.20 JEP
1900000000 KRW1,009,040.60 JEP
10000000000 KRW5,310,740 JEP
15200000000 KRW8,072,324.80 JEP
36100000000 KRW19,171,771.40 JEP
45600000000 KRW24,216,974.40 JEP
JEPKRW
1 JEP1,883 KRW
5 JEP9,415 KRW
10 JEP18,830 KRW
20 JEP37,660 KRW
50 JEP94,149 KRW
100 JEP188,298 KRW
250 JEP470,745 KRW
500 JEP941,490 KRW
1000 JEP1,882,980 KRW
2000 JEP3,765,960 KRW
5000 JEP9,414,900 KRW
10000 JEP18,829,800 KRW

الأسئلة الشائعة