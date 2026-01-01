5,000 وون كوري جنوبي إلى بيزو تشيلي

حوّل KRW إلى CLP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.6652 CLP

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى CLP،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى CLP متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى CLP اليوم

KRWCLP
1000 KRW665 CLP
2000 KRW1,330 CLP
5000 KRW3,326 CLP
10000 KRW6,652 CLP
20000 KRW13,305 CLP
30000 KRW19,957 CLP
40000 KRW26,610 CLP
50000 KRW33,262 CLP
60000 KRW39,915 CLP
45000000 KRW29,936,025 CLP
75000000 KRW49,893,375 CLP
78000000 KRW51,889,110 CLP
100000000 KRW66,524,500 CLP
330000000 KRW219,530,850 CLP
500000000 KRW332,622,500 CLP
1800000000 KRW1,197,441,000 CLP
1900000000 KRW1,263,965,500 CLP
10000000000 KRW6,652,450,000 CLP
15200000000 KRW10,111,724,000 CLP
36100000000 KRW24,015,344,500 CLP
45600000000 KRW30,335,172,000 CLP
CLPKRW
1 CLP2 KRW
5 CLP8 KRW
10 CLP15 KRW
20 CLP30 KRW
50 CLP75 KRW
100 CLP150 KRW
250 CLP376 KRW
500 CLP752 KRW
1000 CLP1,503 KRW
2000 CLP3,006 KRW
5000 CLP7,516 KRW
10000 CLP15,032 KRW

الأسئلة الشائعة