500,000,000 وون كوري جنوبي إلى بوليفيانو بوليفي

حوّل KRW إلى BOB بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.008355 BOB

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى BOB،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى BOB متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى BOB اليوم

KRWBOB
1000 KRW8.35 BOB
2000 KRW16.71 BOB
5000 KRW41.77 BOB
10000 KRW83.55 BOB
20000 KRW167.10 BOB
30000 KRW250.64 BOB
40000 KRW334.19 BOB
50000 KRW417.74 BOB
60000 KRW501.28 BOB
45000000 KRW375,963.75 BOB
75000000 KRW626,606.25 BOB
78000000 KRW651,670.50 BOB
100000000 KRW835,475.00 BOB
330000000 KRW2,757,067.50 BOB
500000000 KRW4,177,375.00 BOB
1800000000 KRW15,038,550.00 BOB
1900000000 KRW15,874,025.00 BOB
10000000000 KRW83,547,500 BOB
15200000000 KRW126,992,200.00 BOB
36100000000 KRW301,606,475 BOB
45600000000 KRW380,976,600.00 BOB
BOBKRW
1 BOB120 KRW
5 BOB598 KRW
10 BOB1,197 KRW
20 BOB2,394 KRW
50 BOB5,985 KRW
100 BOB11,969 KRW
250 BOB29,923 KRW
500 BOB59,846 KRW
1000 BOB119,692 KRW
2000 BOB239,384 KRW
5000 BOB598,460 KRW
10000 BOB1,196,920 KRW

الأسئلة الشائعة