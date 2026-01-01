75,000,000 وون كوري جنوبي إلى كوانزا أنغولي

حوّل KRW إلى AOA بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.6720 AOA

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى AOA،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى AOA متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى AOA اليوم

KRWAOA
1000 KRW671.97 AOA
2000 KRW1,343.94 AOA
5000 KRW3,359.86 AOA
10000 KRW6,719.71 AOA
20000 KRW13,439.42 AOA
30000 KRW20,159.13 AOA
40000 KRW26,878.84 AOA
50000 KRW33,598.55 AOA
60000 KRW40,318.26 AOA
45000000 KRW30,238,695 AOA
75000000 KRW50,397,825 AOA
78000000 KRW52,413,738 AOA
100000000 KRW67,197,100 AOA
330000000 KRW221,750,430 AOA
500000000 KRW335,985,500 AOA
1800000000 KRW1,209,547,800 AOA
1900000000 KRW1,276,744,900 AOA
10000000000 KRW6,719,710,000 AOA
15200000000 KRW10,213,959,200 AOA
36100000000 KRW24,258,153,100 AOA
45600000000 KRW30,641,877,600 AOA
AOAKRW
1 AOA1 KRW
5 AOA7 KRW
10 AOA15 KRW
20 AOA30 KRW
50 AOA74 KRW
100 AOA149 KRW
250 AOA372 KRW
500 AOA744 KRW
1000 AOA1,488 KRW
2000 AOA2,976 KRW
5000 AOA7,441 KRW
10000 AOA14,882 KRW

الأسئلة الشائعة