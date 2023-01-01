فرنك قمري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل KMF إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
1327 xof

1.00000 KMF = 1.32734 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:38 UTC
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KMF إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066888.68791.436391.658840.9637518.3059
1GBP1.1534711.2305102.2971.656811.913391.1116621.1149
1USD0.93740.812678183.13451.346451.554970.903417.1596
1INR0.01127550.009775460.012028710.0161960.01870420.01086670.206408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 KMF1.32734 XOF
5 KMF6.63670 XOF
10 KMF13.27340 XOF
20 KMF26.54680 XOF
50 KMF66.36700 XOF
100 KMF132.73400 XOF
250 KMF331.83500 XOF
500 KMF663.67000 XOF
1000 KMF1327.34000 XOF
2000 KMF2654.68000 XOF
5000 KMF6636.70000 XOF
10000 KMF13273.40000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / فرنك جزر القمر
1 XOF0.75339 KMF
5 XOF3.76694 KMF
10 XOF7.53387 KMF
20 XOF15.06774 KMF
50 XOF37.66935 KMF
100 XOF75.33870 KMF
250 XOF188.34675 KMF
500 XOF376.69350 KMF
1000 XOF753.38700 KMF
2000 XOF1506.77400 KMF
5000 XOF3766.93500 KMF
10000 XOF7533.87000 KMF