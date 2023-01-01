فرنك قمري إلى كيات ميانماري

تحويل KMF إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٤٬٥٢٨٫٦٩ mmk

1.00000 KMF = 4.52869 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066988.69621.436741.659380.96418.3
1GBP1.153411.2305102.2971.657051.913831.1118821.1062
1USD0.93730.812678183.13451.346651.555330.9035517.1525
1INR0.01127440.009775460.012028710.01619840.01870860.01086850.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل فرنك قمري إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Myanma Kyat
1 KMF4.52869 MMK
5 KMF22.64345 MMK
10 KMF45.28690 MMK
20 KMF90.57380 MMK
50 KMF226.43450 MMK
100 KMF452.86900 MMK
250 KMF1132.17250 MMK
500 KMF2264.34500 MMK
1000 KMF4528.69000 MMK
2000 KMF9057.38000 MMK
5000 KMF22643.45000 MMK
10000 KMF45286.90000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / فرنك جزر القمر
1 MMK0.22081 KMF
5 MMK1.10407 KMF
10 MMK2.20814 KMF
20 MMK4.41628 KMF
50 MMK11.04070 KMF
100 MMK22.08140 KMF
250 MMK55.20350 KMF
500 MMK110.40700 KMF
1000 MMK220.81400 KMF
2000 MMK441.62800 KMF
5000 MMK1104.07000 KMF
10000 MMK2208.14000 KMF