5 سوم قيرغيزستاني إلى بيزو فلبيني

تحويل KGS إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

٥ kgs
٣٫١٨ php

1.00000 KGS = 0.63627 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 05:37
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KGS إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 PHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1USD10.8230111.371551.584410.9454583.1333.6730.895
1GBP1.2150511.66651.925141.14877101.0114.462881.08742
1CAD0.7291020.60005911.15520.68932860.61242.677990.652546
1AUD0.631150.5194440.86565410.59671952.46942.318210.564879

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani soms

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kyrgystani Som / Philippine Peso
1 KGS0.63627 PHP
5 KGS3.18134 PHP
10 KGS6.36267 PHP
20 KGS12.72534 PHP
50 KGS31.81335 PHP
100 KGS63.62670 PHP
250 KGS159.06675 PHP
500 KGS318.13350 PHP
1000 KGS636.26700 PHP
2000 KGS1272.53400 PHP
5000 KGS3181.33500 PHP
10000 KGS6362.67000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Kyrgystani Som
1 PHP1.57167 KGS
5 PHP7.85835 KGS
10 PHP15.71670 KGS
20 PHP31.43340 KGS
50 PHP78.58350 KGS
100 PHP157.16700 KGS
250 PHP392.91750 KGS
500 PHP785.83500 KGS
1000 PHP1571.67000 KGS
2000 PHP3143.34000 KGS
5000 PHP7858.35000 KGS
10000 PHP15716.70000 KGS