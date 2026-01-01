10 سوم قيرغيزستاني إلى ين ياباني

حوّل KGS إلى JPY بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Лв1 KGS = 1.820 JPY

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KGS إلى JPY،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KGS إلى JPY متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KGS إلى JPY اليوم

KGSJPY
1 KGS2 JPY
5 KGS9 JPY
10 KGS18 JPY
20 KGS36 JPY
50 KGS91 JPY
100 KGS182 JPY
250 KGS455 JPY
500 KGS910 JPY
1000 KGS1,820 JPY
2000 KGS3,640 JPY
5000 KGS9,100 JPY
10000 KGS18,200 JPY
JPYKGS
100 JPY54.94 KGS
1000 JPY549.44 KGS
1500 JPY824.16 KGS
2000 JPY1,098.88 KGS
3000 JPY1,648.32 KGS
5000 JPY2,747.21 KGS
5400 JPY2,966.98 KGS
10000 JPY5,494.41 KGS
15000 JPY8,241.62 KGS
20000 JPY10,988.82 KGS
25000 JPY13,736.03 KGS
30000 JPY16,483.23 KGS

الأسئلة الشائعة