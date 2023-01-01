شلن كيني إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل KES إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
4229 xaf

1.00000 KES = 4.22931 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:54 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KES إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 XAF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.066188.62971.436251.660720.963518.327
1GBP1.1539311.2302102.2721.657331.916351.1118221.148
1USD0.9380.812876183.13451.34721.557750.903817.1907
1INR0.01128290.009777840.012028710.01620510.01873780.01087150.206782

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / فرنك فرنك بيك
1 KES4.22931 XAF
5 KES21.14655 XAF
10 KES42.29310 XAF
20 KES84.58620 XAF
50 KES211.46550 XAF
100 KES422.93100 XAF
250 KES1057.32750 XAF
500 KES2114.65500 XAF
1000 KES4229.31000 XAF
2000 KES8458.62000 XAF
5000 KES21146.55000 XAF
10000 KES42293.10000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / شلن كيني
1 XAF0.23644 KES
5 XAF1.18222 KES
10 XAF2.36445 KES
20 XAF4.72890 KES
50 XAF11.82225 KES
100 XAF23.64450 KES
250 XAF59.11125 KES
500 XAF118.22250 KES
1000 XAF236.44500 KES
2000 XAF472.89000 KES
5000 XAF1182.22500 KES
10000 XAF2364.45000 KES