20 شلن كيني إلى دينار أردني

تحويل KES إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ kes
٠٫٠٩٥ jod

1.00000 KES = 0.00473 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 02:48
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KES إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 JOD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37285764.5431.37170.945250.8228761.5846683.175
1SGD0.7284121556.9020.9991620.6885450.5993921.1542960.5856
1NGN0.001307970.0017956510.001794140.001236380.00107630.002072690.10879
1CAD0.7290221.00084557.36910.6891220.5998951.1552560.6364

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / الدينار الأردني
1 KES0.00473 JOD
5 KES0.02367 JOD
10 KES0.04734 JOD
20 KES0.09467 JOD
50 KES0.23668 JOD
100 KES0.47336 JOD
250 KES1.18341 JOD
500 KES2.36682 JOD
1000 KES4.73364 JOD
2000 KES9.46728 JOD
5000 KES23.66820 JOD
10000 KES47.33640 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / شلن كيني
1 JOD211.25400 KES
5 JOD1056.27000 KES
10 JOD2112.54000 KES
20 JOD4225.08000 KES
50 JOD10562.70000 KES
100 JOD21125.40000 KES
250 JOD52813.50000 KES
500 JOD105627.00000 KES
1000 JOD211254.00000 KES
2000 JOD422508.00000 KES
5000 JOD1056270.00000 KES
10000 JOD2112540.00000 KES