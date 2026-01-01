20 شلن كيني إلى دينار أردني

حوّل KES إلى JOD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Ksh1 KES = 0.005478 JOD

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KES إلى JOD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KES إلى JOD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أسعار الصرف من KES إلى JOD اليوم

KESJOD
1 KES0.005 JOD
5 KES0.027 JOD
10 KES0.055 JOD
20 KES0.110 JOD
50 KES0.274 JOD
100 KES0.548 JOD
250 KES1.370 JOD
500 KES2.739 JOD
1000 KES5.478 JOD
2000 KES10.957 JOD
5000 KES27.391 JOD
10000 KES54.783 JOD
JODKES
1 JOD183 KES
5 JOD913 KES
10 JOD1,825 KES
20 JOD3,651 KES
50 JOD9,127 KES
100 JOD18,254 KES
250 JOD45,635 KES
500 JOD91,270 KES
1000 JOD182,539 KES
2000 JOD365,078 KES
5000 JOD912,695 KES
10000 JOD1,825,390 KES

الأسئلة الشائعة