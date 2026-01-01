1,500 ين ياباني إلى فرنك غيني
حوّل JPY إلى GNF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JPY إلى GNF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى GNF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JPY إلى GNF اليوم
|JPY
|GNF
|100 JPY
|5,525 GNF
|1000 JPY
|55,245 GNF
|1500 JPY
|82,868 GNF
|2000 JPY
|110,490 GNF
|3000 JPY
|165,735 GNF
|5000 JPY
|276,226 GNF
|5400 JPY
|298,324 GNF
|10000 JPY
|552,451 GNF
|15000 JPY
|828,677 GNF
|20000 JPY
|1,104,902 GNF
|25000 JPY
|1,381,128 GNF
|30000 JPY
|1,657,353 GNF
|GNF
|JPY
|1 GNF
|0 JPY
|5 GNF
|0 JPY
|10 GNF
|0 JPY
|20 GNF
|0 JPY
|50 GNF
|1 JPY
|100 GNF
|2 JPY
|250 GNF
|5 JPY
|500 GNF
|9 JPY
|1000 GNF
|18 JPY
|2000 GNF
|36 JPY
|5000 GNF
|91 JPY
|10000 GNF
|181 JPY