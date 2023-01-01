1 دينار أردني إلى دولار جزر سليمان

تحويل JOD إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

1 jod
11.95 sbd

1.00000 JOD = 11.94700 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:54
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JOD إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 SBD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1USD11.37051.372618.99690.943750.8223013.673051.58341
1CAD0.72966111.0015313.86130.6886190.6000012.680081.15535
1SGD0.7285440.99847113.84010.6875650.5990832.675981.15358
1ZAR0.05264020.07214330.072253910.04967930.04328610.193350.0833508

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار جزر سليمان
1 JOD11.94700 SBD
5 JOD59.73500 SBD
10 JOD119.47000 SBD
20 JOD238.94000 SBD
50 JOD597.35000 SBD
100 JOD1194.70000 SBD
250 JOD2986.75000 SBD
500 JOD5973.50000 SBD
1000 JOD11947.00000 SBD
2000 JOD23894.00000 SBD
5000 JOD59735.00000 SBD
10000 JOD119470.00000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / الدينار الأردني
1 SBD0.08370 JOD
5 SBD0.41852 JOD
10 SBD0.83703 JOD
20 SBD1.67407 JOD
50 SBD4.18516 JOD
100 SBD8.37033 JOD
250 SBD20.92582 JOD
500 SBD41.85165 JOD
1000 SBD83.70330 JOD
2000 SBD167.40660 JOD
5000 SBD418.51650 JOD
10000 SBD837.03300 JOD