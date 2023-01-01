1 دينار أردني إلى دولار جزر كايمان

تحويل JOD إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

١ jod
١٫١٦ kyd

1.00000 JOD = 1.16304 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:01
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JOD إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87131.059688.11631.45341.677250.944719.3239
1GBP1.1477111.2161101.1311.668061.924971.0842422.178
1USD0.943750.822301183.161.371651.58290.891618.237
1INR0.01134860.009888180.01202510.01649410.01903440.01072150.2193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار جزر كايمان
1 JOD1.16304 KYD
5 JOD5.81520 KYD
10 JOD11.63040 KYD
20 JOD23.26080 KYD
50 JOD58.15200 KYD
100 JOD116.30400 KYD
250 JOD290.76000 KYD
500 JOD581.52000 KYD
1000 JOD1163.04000 KYD
2000 JOD2326.08000 KYD
5000 JOD5815.20000 KYD
10000 JOD11630.40000 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / الدينار الأردني
1 KYD0.85982 JOD
5 KYD4.29909 JOD
10 KYD8.59818 JOD
20 KYD17.19636 JOD
50 KYD42.99090 JOD
100 KYD85.98180 JOD
250 KYD214.95450 JOD
500 KYD429.90900 JOD
1000 KYD859.81800 JOD
2000 KYD1719.63600 JOD
5000 KYD4299.09000 JOD
10000 KYD8598.18000 JOD