5 دولار جامايكي إلى دولار تايواني جديد

تحويل JMD إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

٥ jmd
١٫٠٤ twd

1.00000 JMD = 0.20752 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار تايواني جديد
1 JMD0.20752 TWD
5 JMD1.03760 TWD
10 JMD2.07519 TWD
20 JMD4.15038 TWD
50 JMD10.37595 TWD
100 JMD20.75190 TWD
250 JMD51.87975 TWD
500 JMD103.75950 TWD
1000 JMD207.51900 TWD
2000 JMD415.03800 TWD
5000 JMD1037.59500 TWD
10000 JMD2075.19000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / دولار جامايكي
1 TWD4.81884 JMD
5 TWD24.09420 JMD
10 TWD48.18840 JMD
20 TWD96.37680 JMD
50 TWD240.94200 JMD
100 TWD481.88400 JMD
250 TWD1204.71000 JMD
500 TWD2409.42000 JMD
1000 TWD4818.84000 JMD
2000 TWD9637.68000 JMD
5000 TWD24094.20000 JMD
10000 TWD48188.40000 JMD