1 جنيه جيرزي إلى فرنك غيني

تحويل JEP إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

1 jep
10449 gnf

1.00000 JEP = 10449.10000 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JEP إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 GNF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Guinean Franc
1 JEP10449.10000 GNF
5 JEP52245.50000 GNF
10 JEP104491.00000 GNF
20 JEP208982.00000 GNF
50 JEP522455.00000 GNF
100 JEP1044910.00000 GNF
250 JEP2612275.00000 GNF
500 JEP5224550.00000 GNF
1000 JEP10449100.00000 GNF
2000 JEP20898200.00000 GNF
5000 JEP52245500.00000 GNF
10000 JEP104491000.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / جنيه جيرسي
1 GNF0.00010 JEP
5 GNF0.00048 JEP
10 GNF0.00096 JEP
20 GNF0.00191 JEP
50 GNF0.00479 JEP
100 GNF0.00957 JEP
250 GNF0.02393 JEP
500 GNF0.04785 JEP
1000 GNF0.09570 JEP
2000 GNF0.19140 JEP
5000 GNF0.47851 JEP
10000 GNF0.95702 JEP