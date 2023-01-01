كرونة آيسلندية إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل ISK إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
4574 xaf

1.00000 ISK = 4.57395 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:38 UTC
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ISK إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.62551.437891.660260.962918.3025
1GBP1.15311.2292102.1891.657941.914341.1102321.1035
1USD0.938050.813537183.13451.34881.557390.9032517.1685
1INR0.01128340.00978580.012028710.01622430.01873340.01086490.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / فرنك فرنك بيك
1 ISK4.57395 XAF
5 ISK22.86975 XAF
10 ISK45.73950 XAF
20 ISK91.47900 XAF
50 ISK228.69750 XAF
100 ISK457.39500 XAF
250 ISK1143.48750 XAF
500 ISK2286.97500 XAF
1000 ISK4573.95000 XAF
2000 ISK9147.90000 XAF
5000 ISK22869.75000 XAF
10000 ISK45739.50000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Icelandic Króna
1 XAF0.21863 ISK
5 XAF1.09315 ISK
10 XAF2.18629 ISK
20 XAF4.37258 ISK
50 XAF10.93145 ISK
100 XAF21.86290 ISK
250 XAF54.65725 ISK
500 XAF109.31450 ISK
1000 XAF218.62900 ISK
2000 XAF437.25800 ISK
5000 XAF1093.14500 ISK
10000 XAF2186.29000 ISK