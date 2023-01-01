كرونة آيسلندية إلى روبل روسي

تحويل ISK إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
703.38 rub

1.00000 ISK = 0.70338 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:35 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ISK إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 RUB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0662588.64221.437841.659790.9628518.2889
1GBP1.1531411.2295102.2141.657981.913921.110321.089
1USD0.93790.813339183.13451.34851.556660.90317.1525
1INR0.01128130.009783410.012028710.01622070.01872460.01086190.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / الروبل الروسي
1 ISK0.70338 RUB
5 ISK3.51689 RUB
10 ISK7.03379 RUB
20 ISK14.06758 RUB
50 ISK35.16895 RUB
100 ISK70.33790 RUB
250 ISK175.84475 RUB
500 ISK351.68950 RUB
1000 ISK703.37900 RUB
2000 ISK1406.75800 RUB
5000 ISK3516.89500 RUB
10000 ISK7033.79000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Icelandic Króna
1 RUB1.42171 ISK
5 RUB7.10855 ISK
10 RUB14.21710 ISK
20 RUB28.43420 ISK
50 RUB71.08550 ISK
100 RUB142.17100 ISK
250 RUB355.42750 ISK
500 RUB710.85500 ISK
1000 RUB1421.71000 ISK
2000 RUB2843.42000 ISK
5000 RUB7108.55000 ISK
10000 RUB14217.10000 ISK