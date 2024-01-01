ألف روبية هندية إلى دينار تونسي

تحويل INR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 inr
37.611 tnd

₹1.000 INR = DT0.03761 TND

Mid-market exchange rate at 07:51
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3680.9333.6730.791.503279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5781.099204.1440.989
1 EUR1.0711.46613.9350.8471.611299.2361.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.40976.0470.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Tunisian Dinar
1 INR٠٫٠٣٧٦١ TND
5 INR٠٫١٨٨٠٦ TND
10 INR٠٫٣٧٦١١ TND
20 INR٠٫٧٥٢٢٣ TND
50 INR١٫٨٨٠٥٧ TND
100 INR٣٫٧٦١١٤ TND
250 INR٩٫٤٠٢٨٥ TND
300 INR١١٫٢٨٣٤٢ TND
500 INR١٨٫٨٠٥٧٠ TND
600 INR٢٢٫٥٦٦٨٤ TND
1000 INR٣٧٫٦١١٤٠ TND
2000 INR٧٥٫٢٢٢٨٠ TND
5000 INR١٨٨٫٠٥٧٠٠ TND
10000 INR٣٧٦٫١١٤٠٠ TND
25000 INR٩٤٠٫٢٨٥٠٠ TND
50000 INR١٬٨٨٠٫٥٧٠٠٠ TND
100000 INR٣٬٧٦١٫١٤٠٠٠ TND
1000000 INR٣٧٬٦١١٫٤٠٠٠٠ TND
1000000000 INR٣٧٬٦١١٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الروبية الهندية
1 TND٢٦٫٥٨٧٧٠ INR
5 TND١٣٢٫٩٣٨٥٠ INR
10 TND٢٦٥٫٨٧٧٠٠ INR
20 TND٥٣١٫٧٥٤٠٠ INR
50 TND١٬٣٢٩٫٣٨٥٠٠ INR
100 TND٢٬٦٥٨٫٧٧٠٠٠ INR
250 TND٦٬٦٤٦٫٩٢٥٠٠ INR
500 TND١٣٬٢٩٣٫٨٥٠٠٠ INR
1000 TND٢٦٬٥٨٧٫٧٠٠٠٠ INR
2000 TND٥٣٬١٧٥٫٤٠٠٠٠ INR
5000 TND١٣٢٬٩٣٨٫٥٠٠٠٠ INR
10000 TND٢٦٥٬٨٧٧٫٠٠٠٠٠ INR