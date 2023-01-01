10 جنيه مانكس إلى فرنك سويسري

تحويل IMP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٠ imp
١٬٣٧٢ xpf

1.00000 IMP = 137.21300 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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IMP إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 IMP → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / فرنك الـ CFP
1 IMP137.21300 XPF
5 IMP686.06500 XPF
10 IMP1372.13000 XPF
20 IMP2744.26000 XPF
50 IMP6860.65000 XPF
100 IMP13721.30000 XPF
250 IMP34303.25000 XPF
500 IMP68606.50000 XPF
1000 IMP137213.00000 XPF
2000 IMP274426.00000 XPF
5000 IMP686065.00000 XPF
10000 IMP1372130.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه جزيرة مان
1 XPF0.00729 IMP
5 XPF0.03644 IMP
10 XPF0.07288 IMP
20 XPF0.14576 IMP
50 XPF0.36440 IMP
100 XPF0.72879 IMP
250 XPF1.82198 IMP
500 XPF3.64396 IMP
1000 XPF7.28792 IMP
2000 XPF14.57584 IMP
5000 XPF36.43960 IMP
10000 XPF72.87920 IMP