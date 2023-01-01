غورد هايتي إلى كيات ميانماري

تحويل HTG إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
١٥٬٥٦٦٫٥٠ mmk

1.00000 HTG = 15.56650 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:4 UTC
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HTG إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06588.53431.43851.660950.963818.3386
1GBP1.1530711.228102.0851.658661.915161.1113321.1453
1USD0.938950.814332183.13081.35071.559580.90517.2193
1INR0.01129510.009795790.012029210.01624790.01876050.01088650.207135

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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HTG إلى CAD

HTG إلى GBP

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HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / Myanma Kyat
1 HTG15.56650 MMK
5 HTG77.83250 MMK
10 HTG155.66500 MMK
20 HTG311.33000 MMK
50 HTG778.32500 MMK
100 HTG1556.65000 MMK
250 HTG3891.62500 MMK
500 HTG7783.25000 MMK
1000 HTG15566.50000 MMK
2000 HTG31133.00000 MMK
5000 HTG77832.50000 MMK
10000 HTG155665.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Haiti Gourde
1 MMK0.06424 HTG
5 MMK0.32120 HTG
10 MMK0.64241 HTG
20 MMK1.28481 HTG
50 MMK3.21203 HTG
100 MMK6.42405 HTG
250 MMK16.06013 HTG
500 MMK32.12025 HTG
1000 MMK64.24050 HTG
2000 MMK128.48100 HTG
5000 MMK321.20250 HTG
10000 MMK642.40500 HTG