1 غورد هايتي إلى روبية هندية

حوّل HTG إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
G1 HTG = 0.7318 INR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HTG إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HTG إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HTG إلى INR اليوم

HTGINR
1 HTG0.73 INR
5 HTG3.66 INR
10 HTG7.32 INR
20 HTG14.64 INR
50 HTG36.59 INR
100 HTG73.18 INR
250 HTG182.94 INR
500 HTG365.88 INR
1000 HTG731.75 INR
2000 HTG1,463.51 INR
5000 HTG3,658.77 INR
10000 HTG7,317.53 INR
INRHTG
1 INR1.37 HTG
5 INR6.83 HTG
10 INR13.67 HTG
20 INR27.33 HTG
50 INR68.33 HTG
100 INR136.66 HTG
250 INR341.65 HTG
300 INR409.97 HTG
500 INR683.29 HTG
600 INR819.95 HTG
1000 INR1,366.58 HTG
2000 INR2,733.16 HTG
5000 INR6,832.90 HTG
10000 INR13,665.80 HTG
25000 INR34,164.50 HTG
50000 INR68,329 HTG
100000 INR136,658 HTG
1000000 INR1,366,580 HTG
1000000000 INR1,366,580,000 HTG

الأسئلة الشائعة