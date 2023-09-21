كونا كرواتية إلى روبية هندية

تحويل HRK إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١١٬٨٠٧٫٩٠ inr

1.00000 HRK = 11.80790 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:56 UTC
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HRK إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867951.064488.50781.438751.664040.964218.3346
1GBP1.1521411.2263101.971.657591.917141.1108921.1234
1USD0.939550.815461183.15281.35171.563350.905917.2253
1INR0.01129840.009806780.012026110.01625560.0188010.01089440.207152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الروبية الهندية
1 HRK11.80790 INR
5 HRK59.03950 INR
10 HRK118.07900 INR
20 HRK236.15800 INR
50 HRK590.39500 INR
100 HRK1180.79000 INR
250 HRK2951.97500 INR
500 HRK5903.95000 INR
1000 HRK11807.90000 INR
2000 HRK23615.80000 INR
5000 HRK59039.50000 INR
10000 HRK118079.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Croatian Kuna
1 INR0.08469 HRK
5 INR0.42345 HRK
10 INR0.84689 HRK
20 INR1.69379 HRK
50 INR4.23447 HRK
100 INR8.46893 HRK
250 INR21.17232 HRK
500 INR42.34465 HRK
1000 INR84.68930 HRK
2000 INR169.37860 HRK
5000 INR423.44650 HRK
10000 INR846.89300 HRK