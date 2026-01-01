كونا كرواتية إلى روبية هندية

حوّل HRK إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kn1 HRK = 14.75 INR

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HRK إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HRK إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HRK إلى INR اليوم

HRKINR
1 HRK14.75 INR
5 HRK73.73 INR
10 HRK147.45 INR
20 HRK294.91 INR
50 HRK737.28 INR
100 HRK1,474.55 INR
250 HRK3,686.38 INR
500 HRK7,372.75 INR
1000 HRK14,745.50 INR
2000 HRK29,491 INR
5000 HRK73,727.50 INR
10000 HRK147,455 INR
INRHRK
1 INR0.07 HRK
5 INR0.34 HRK
10 INR0.68 HRK
20 INR1.36 HRK
50 INR3.39 HRK
100 INR6.78 HRK
250 INR16.95 HRK
300 INR20.35 HRK
500 INR33.91 HRK
600 INR40.69 HRK
1000 INR67.82 HRK
2000 INR135.63 HRK
5000 INR339.09 HRK
10000 INR678.17 HRK
25000 INR1,695.43 HRK
50000 INR3,390.87 HRK
100000 INR6,781.73 HRK
1000000 INR67,817.30 HRK
1000000000 INR67,817,300 HRK

الأسئلة الشائعة