لمبيرة هندوراسية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل HNL إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
25003 xof

1.00000 HNL = 25.00300 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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HNL إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868051.065188.55231.438741.663440.96418.3213
1GBP1.1520111.227102.0131.657431.916291.1105421.1062
1USD0.93890.814996183.13991.35081.561770.9049517.2015
1INR0.01129280.009802710.012027910.01624730.01878480.01088470.206898

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 HNL25.00300 XOF
5 HNL125.01500 XOF
10 HNL250.03000 XOF
20 HNL500.06000 XOF
50 HNL1250.15000 XOF
100 HNL2500.30000 XOF
250 HNL6250.75000 XOF
500 HNL12501.50000 XOF
1000 HNL25003.00000 XOF
2000 HNL50006.00000 XOF
5000 HNL125015.00000 XOF
10000 HNL250030.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / لامبيرا هندوراسي
1 XOF0.04000 HNL
5 XOF0.19998 HNL
10 XOF0.39995 HNL
20 XOF0.79990 HNL
50 XOF1.99975 HNL
100 XOF3.99951 HNL
250 XOF9.99878 HNL
500 XOF19.99755 HNL
1000 XOF39.99510 HNL
2000 XOF79.99020 HNL
5000 XOF199.97550 HNL
10000 XOF399.95100 HNL